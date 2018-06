W sobotę rano Ostaszewska opublikowała spot promujący Paradę Równości i zachęcała swoich fanów do przyłączenia się. Sama wzięła w niej udział, a zdjęciem z tęczową flagą w dłoni pochwaliła się na Instagramie:

Każdy człowiek ma prawo do miłości, bez względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie, kolor skóry, stan zdrowia. #loveislove ❤️🌈❤️

#PolskaDlaWszystkich #różnorodnaniepodległa #jestemsojuszniczkaosóbLGBTiQ @kph_official @miloscniewyklucza @lambdawarszawa #paradarówności #warsawpride2018 #warszawa #polska #loveparade #stophomophobia #warsaw #poland

Aktorka zapewne nie spodziewała się, że jej wpis sprowokuje wiele krytycznych komentarzy:

Szkoda, że nie broni pani nienarodzonych dzieci

Popiera pani prawo do miłości dla wszystkich ale prawo do życia dla wszystkich już nie? Czasem mam wrażenie, że ludzie chodzą na te protesty i marsze żeby tylko robić coś na przekór.

Może by Pani Maja ambitniej zadziałała?

Ostaszewska nie dała się sprowokować i krótko odpowiedziała krytykom:

To nie protest. To święto różnorodności, miłości. To wspólna radość I zabawa, pozytywna energia