Podczas, gdy Anna Lewandowska i Ewa Chodakowska zagrzewają swoje fanki do walki ze zbędnymi kilogramami, Kasia Nosowska pokazuje, jak wyhodować tłuszcz i zachęca do przyłączenia się do gangu grubasów. Artystka daje także cenne wskazówki makijażowe oraz instruuje jak żyć.

Do gangu grubasów Nosowskiej dołączyła właśnie Martyna Wojciechowska. Na swoim Facebooku dziennikarka zamieściła wspólne zdjęcie z takim komentarzem:

Kasia dziękuję za cenne wskazówki makijażowe i obsługi Instagrama! Zapisuję się na kolejne lekcje

Wcześniej z makjażowych wskazówek Nosowskiej skorzystała także Agata Młynarska