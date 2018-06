Poważne problemy ze zdrowiem wpłynęły na to, jak Alżbeta Lenska patrzy na swoją codzienność. Z jej ostatniego wpisu na Instagramie wynika, że obecnie cieszą ją najdrobniejsze przyjemności:

Mój Antek się mnie dziś zapytał, dlaczego cały czas używam słowa abstrakcja? Nie miałam pojęcia, ale faktycznie często używam ten wyraz... pomimo tego że jestem optymistką, to co się wydarzyło wydaje mi się totalnie kosmiczną abstrakcja🙈 (...) Rafał kupił wspaniały hamak na nasz balkon żeby się wspaniale odpoczywało, Ja zrobiłam ciasto na pizzę i musiałam odpocząć, ale siostra robi resztę pizzy z mojego przepisu i chyba będzie pyszna❤️Dziś myślę co zrobić z fryzurą - ogolić czy obciąć oto jest pytanie🤔To mój dzisiejszy abstrakcyjny temat - cała reszta nie jest dziś ważna, bo niedziela jest cudowna❤️

Mimo tak pozytywnego nastawienia, aktorce zdarza się zastanawiać nad tym, co będzie dalej:

Jestem pozytywna, ale nad niektórymi rzeczami się zastanawiam... kiedy będę silna? Kiedy będę gotować? Kiedy będą ćwiczyć znowu? Kiedy będę jeździć autem? Wiele jest pytań, ale wiecie co? Cudowne jest mieć wspaniałe wsparcie😍