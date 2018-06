Jeszcze dwa lata temu, w wywiadzie dla magazynu "Gala", Doda o macierzyństwie mówiła tak:

Nie chcę mieć dzieci, ponieważ uważam, że unieszczęśliwiłabym tę osobę. Życie, które bym mu zaserwowała, nie byłoby odpowiednie. Dzieci powinny mieć osoby, które są w stanie oddać się w pełni, 24 godziny godziny temu dziecku. To nie jest zabawka, to nie jest szczeniak, to nie jest chimera na chwilę. To jest ciężka praca matki na cały etat. Do końca życia. Ja jako artystka nie byłabym w stanie tego zrobić.

Dziś Doda w temacie macierzyństwa nie jest już tak stanowcza. W jednej kwestii jednak zdania nie zmieniła, wciąż bowiem uważa, że show biznes nie jest odpowiednim środowiskiem do wychowywania dziecka:

Gdybym się zdecydowała na dziecko, to moja przerwa od show biznesu trwałaby 18 lat. Całkowicie poświęciłabym się tylko i wyłącznie jednej osobie i nigdy nie zaserwowałabym dziecku życia u boku matki, piosenkarki Dody - wyznała piosenkarka w rozmowie z "Super Expressem"

