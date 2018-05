Dziennikarka bardzo aktywnie zaangażowała się w działania na rzecz ochrony przyrody, wytykając zarządzanemu przez Jana Szyszkę Ministerstwu Środowiska działania na szkodę polskiej przyrody. Kiedy więc w styczniu prezes Jarosław Kaczyński postanowił odwołać ministra środowiska, Rusin nie kryła radości.

W programie "Gwiazdy Cejrowskiego" dziennikarka przyznała jednak, że sama dymisja ministra Szyszki jej nie satysfakcjonuje

To nie jest koniec mojej misji, bo uważam, że tego człowieka należy postawić przed Trybunałem Stanu i powinien ponieść odpowiedzialność karną za to, co zrobił, ponieważ okradł nasz kraj. Strasznie cieszę się, że stałam się taką tubą, bo przez wiele lat ciężko było się przebić z tymi informacjami