Kiedy tydzień temu mąż Lenskiej, Rafał Cieszyński poinformował w mediach społecznościowych iż jego żona przeszła operację mózgu, wszyscy byli w szoku. Kilka dni później wpis na Instagramie opublikowała sama Alżbeta, która wyjaśniła co się stało. Okazało się, że aktorce pękł tętniak:

Potem poszłam po schodach do garderoby i stało się nic czego się spodziewałam...Coś strzeliło w głowie, nie mogłam oddychać, przewróciłam się, wyłam z bólu, nie wiedziałam co się dzieje..(...) Lekarz powiedział - pękł Pani tętniak w głowie, który całą krwią zalał Pani głowę, musimy operować natychmiast, nie wiem czy przeżyje Pani, a jeśli przeżyje, nie wiem co będzie - czytamy we wpisie.

Na profilu Alżbety i jej męża Rafała pojawiło się wiele słów wsparcia zarówno ze strony fanów, jak i kolegów aktorów. Na szczęście wczoraj Lenska opublikowała wideo, w którym widać jak wraz z mężem wraca do domu:

Wracam do domu ze szpitala. Okazało się, że jestem coraz zdrowsza, mam coraz więcej sił i że mogę wrócić do domu - wyznała na Insta Stories i szybko dodała - Nie wiem, co się stało. Dlaczego to się stało. Myślałam, że umrę, ale okazało się, że żyję. Bardzo wam dziękuję wszystkim. Kocham was!