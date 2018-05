Rozenek właśnie została ambasadorką biżuteryjnej marki Zozo Design, której projekty często wykorzystują takie symbole religijne, jak krzyż bądź medaliki z Matką Boską. Celebrytka podczas sesji zdjęciowej mającej promować nową kolekcję, miała na sobie taką właśnie biżuterię. Zapytana o to, czy nie boi się takich projektów, odparła:

W ostatnim odcinku programu "Iron Majdan", gdzie mieliśmy niezwykłą przyjemność wykonywać polecenia mnichów buddyjskich i być w ich najważniejszych świątyniach, cała byłam ubrana w symbole krzyża i medaliki Matki Boskiej. Oni zwrócili na to uwagę i powiedzieli "jakie to jest piękne, że chwalisz się swoją religią, mówisz o tym głośno, że jesteś katoliczką". Tak to odbierają wszyscy, nie wiem dlaczego w Polsce to budzi takie kontrowersje. Uważam, że noszenie na sobie symbolu religijnego jest absolutnym głoszeniem tej religii.