Nagranie na profilu Basi Kurdej-Szatan pojawiło się tydzień temu. Na filmiku widać, jak aktorka, wraz z córeczką śpiewają podczas wspólnej kąpieli. Aktorka zadbała o to, by zasłonić siebie i córkę, dodając do nagrania kolorowe animacje. Mimo to, wiele osób uznało, że publikacja takiego filmu jest niestosowna:

Dla mnie chore, żeby z dzieckiem w wannie tak publicznie?! Słabe.

Głosy piękne, no ale upubliczniać kąpiel z dzieckiem?

JEST PANI ŻENUJĄCA.BIEDNA DZIEWCZYNKA NAPRAWDĘ WSPÓŁCZUJĘ

W rozmowie z Newserią, Kurdej-Szatan odniosła się do tej krytyki:

Kompletnie nie rozumiem burzy wokół tego. Owszem, jest to jakaś nasza prywatna chwila, ale tam nic nie widać. Poza tym ja z moją córką odkąd ona się urodziła, kąpałyśmy się razem. Oczywiście nie będziemy tego robić, jak Hania będzie nastolatką, ale ona ma dopiero 6 lat i my uwielbiamy się razem kąpać.

Aktorka wyjaśniła także, dlaczego w ogóle zdecydowała się na publikację takiego nagrania:

To jest niesamowite. Ja mam naprawdę zdolne dziecko. Nie zawsze jest łatwo ją nagrać, a to był ten moment, kiedy w końcu tak pięknie zaśpiewała... no i wrzuciłam, bo się tak bardzo cieszyłam tym nagraniem. A ludzie oczywiście zaczęli tworzyć jakieś bzdury o goliźnie.