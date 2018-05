Dwa miesiące temu Joanna Krupa obwieściła światu swoje zaręczyny z amerykańskim biznesmenem Douglasem Nunesem. W kolejnych wywiadach zapewniała zaś, że w końcu jest gotowa na założenie rodziny i posiadanie dziecka.

Niestety jak donosi "Fakt", te plany są już nieaktualne, bowiem modelka zerwała zaręczyny. I tym razem powodem nie była jej niechęć do posiadania dzieci, a rzekome ultimatum, jakie postawił jej narzeczony w związku z rozbieranymi sesjami:

Rodzina Douglasa jest bardzo konserwatywna. Wolałaby, żeby jego ukochana była prawdziwą damą. On chciał więc wymóc, by Joasia chodziła zapięta po szyję i zrezygnowała z rozbierania się do zdjęć. Ale ona oświadczyła, że nie zamierza się zmieniać. Słysząc ultimatum, wściekła się, zerwała zaręczyny i powiedziała, że muszą się rozstać- zdradza informator "Faktu"

Czy biznesmen zmieni zdanie i zgodzi się na rozbierane sesje ukochanej by ratować związek?