Medialne rozważania na temat tego, kiedy Ewa Chodakowska zdecyduje się zajść w ciążę, zintensyfikowały się, gdy mamą została Anna Lewandowska. Dwie najpopularniejsze polskie trenerki są często do siebie porównywane, obie są w szczęśliwych związkach małżeńskich, dlatego wielu sądziło, że Ewa pójdzie w ślady młodszej koleżanki. Ona nie ma jednak zamiaru układać swojego życia pod oczekiwania otoczenia:

Śmieję się, że mam 2 miliony córek na Facebooku, do których codziennie zaglądam i karmię dobrym słowem. Na mój prywatny Chodagang przyjdzie jeszcze czas. Nie zamierzam ulegać presji. Sama zdecyduje, kiedy to nastąpi. Na razie chcę smakować życie i cieszyć się z tego, co mam – wyjaśniła w wywiadzie dla magazynu "Viva!"

Mąż Ewy, Lefteris Kavoukis dodał zaś:

My mamy wielką rodzinę! I w Polsce, i w Grecji. Mam brata, Ewa ma troje rodzeństwa i ich dzieci traktujemy jak własne. Na razie cieszymy się tym, co mamy. Ale jeśli postawimy na projekt rodzina, będzie to najlepszy „projekt”, jaki stworzymy