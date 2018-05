W rozmowie z Pudelkiem aktor stwierdził, że społeczeństwa nie uczą się na błędach poprzednich pokoleń i ignorują ostrzeżenia płynące z historii:

Młode pokolenie nie rozumie, co to znaczy bolszewizm, a głosuje wielokrotnie za systemem bolszewickim, jaki nam obecna partia proponuje

Olbrychski dodał także, że jest przerażony faktem, iż obecna władza podsyca w Polakach niechęć do innych narodów, jak choćby Żydów czy Ukraińców:

To zawsze drzemało gdzieś w Polakach, ale od 2 lat widzę na to wyraźne przyzwolenie ludzi, którzy nami rządzą. Boję się tego. Należę do tej części społeczeństwa, której obce są tego typu obrzydliwe tendencje