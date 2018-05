Kilka dni temu restauracja The Ultimate Hallucination oświadczyła na swoim Facebooku, że zrywa umowę z Magdą Gessler, ponieważ ta nie wywiązuje się z warunków współpracy. Restauratorka miała być ambasadorką lokalu oraz autorką karty dań, które miały promować szlachetną polską kuchnię w Europie. Tymczasem zamiast szumnie zapowiadanego otwarcia, na które sprzedawano bilety, wyszła klapa.

Oświadczamy iż z dniem 26.04.2018 roku Restauracja The Ultimate Hallucination dbając o wizerunek oraz jakość usług zakończyła oficjalnie współpracę z Panią Magda Gessler.

Informujemy, że zakończenie umowy zostało zainicjowane z naszej strony ze względu na niewywiązywanie się z warunków kontraktu .

Restauracja The Ultimate Hallcuination nie może podejmować ryzyka współpracy i zobowiązań które będą narażać firmę na straty moralne i finansowe.

Wykazaliśmy pełny entuzjazm oraz przygotowanie do współpracy , oraz w stosownym czasie wystąpiliśmy na drogę negocjacji.

Niestety w dniu dzisiejszym minął termin bez odpowiedzi ze strony Magdy Gessler co doprowadziło do wypowiedzenia umowy - czytamy w oświadczeniu restauracji

Głos w sprawie zabrała także Magda Gessler. Restauratorka nie była jednak skłonna do wyjaśniania przyczyn konfliktu, zapowiedziała tylko, że zamierza wejść na drogę sądową:

Nie pozwolę, by szargano moje nazwisko i wizerunek, a o sprawiedliwość i swoje dobre imię jestem gotowa walczyć w sądzie - powiedziała w rozmowie z magazynem "Party"