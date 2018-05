O trudnych chwilach w życiu Agaty Buzek informuje tygodnik "Dobry Tydzień". Podobno aktorka i jej mąż przestali się dogadywać, dlatego podjęli wspólną decyzję o zakończeniu swojego małżeństwa.

Małżonkowie mieli do końca zachować klasę i zadbać o dobre relacje. Rozwód przebiegł podobno bez komplikacji i wzajemnego obrzucania się oskarżeniami.

To była wspólna decyzja. Nie umieli już dłużej żyć pod jednym dachem. Zrobili to po cichu i kulturalnie. - informuje tygodnik. A co na to sama aktorka?

Nic takiego się nie dzieje. Między mną a mężem jest wszystko ok. Informacje te są wyssane z palca – powiedziała "Faktowi" Agata Buzek.

Agata Buzek i Adam Mazan poznali się w 2005 roku, na ślubnym kobiercu stanęli zaś rok później podczas kameralnej, rodzinnej ceremonii.