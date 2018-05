Wielkie otwarcie The Ultimate Hallucination, na które sprzedawano bilety, miało odbyć się 15 maja. Współpracę lokalu z Magdą Gessler, która została jego ambasadorską i szefową kuchni przedstawiano jako promocję dawnych polskich smaków, połączonych z belgijskimi recepturami z początku XX wieku. Restauracja miała uświadomić europejskim klientom, że polska kuchnia to nie tylko schabowy i pierogi, ale także bardziej wykwintne i wyszukane dania.

Niestety okazało się, że współpraca Magdy Gessler z brukselskim lokalem niemal w ostatniej chwili została zerwana. Na oficjalnym profilu restauracji opublikowano oświadczenie w tej sprawie:

Oświadczamy iż z dniem 26.04.2018 roku Restauracja The Ultimate Hallucination dbając o wizerunek oraz jakość usług zakończyła oficjalnie współpracę z Panią Magda Gessler.

Informujemy, że zakończenie umowy zostało zainicjowane z naszej strony ze względu na niewywiązywanie się z warunków kontraktu .

Restauracja The Ultimate Hallcuination nie może podejmować ryzyka współpracy i zobowiązań które będą narażać firmę na straty moralne i finansowe.

Wykazaliśmy pełny entuzjazm oraz przygotowanie do współpracy , oraz w stosownym czasie wystąpiliśmy na drogę negocjacji .

Niestety w dniu dzisiejszym minął termin bez odpowiedzi ze strony Magdy Gessler co doprowadziło do wypowiedzenia umowy.

Restauracja zapewnia zwrot kosztów za zakupione na otwarcie bilety i obiecuje zrekompensować klientom tę niedogodność

Magda Gessler na razie nie skomentowała całej sprawy.