"Kobiety są gorące" to największy przebój Noriego, od którego muzyk do dziś odcina kupony. I choć obecnie wciąż zdradza mu się koncertować, to muzykowanie nie jest już jego głównym źródłem utrzymania. W programie Kuby Wojewódzkiego Norbi zdradził, że zarabia na prowadzeniu imprez i jest przedsiębiorcą prowadzącym dwa lokale serwujące pączki. Miesięcznie zarabia nawet 50 tys. złotych.

Kuba był pod wrażeniem, choć nie szczędził Norbiemu złośliwości: Nie znam drugiego takiego artysty, którego płyt nawet nie otworzę, a którego tak lubię, jak ciebie

Na Instagramie zaś, zapowiadając wizytę muzyka w swoim show napisał: Mój serdeczny kolega, artysta całkowicie zbędny, z nową nikomu nie potrzebną płytą