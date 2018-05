Jared Leto wystąpił 18 kwietnia wraz z zespołem 30 Seconds to Mars w łódzkiej Atlas Arenie. Po koncercie zespół spotkał się z polskim magikiem Y, który pokazał Jaredowi swoje magiczne umiejętności z wykorzystaniem kart. Leto był pod wrażeniem:

Jesteś diabłem. Niesamowite. Nie wierzę w to! Jesteś prawdziwym magikiem - powtarzał z uśmiechem Jared

Y to autor jednego z pięciu największych kanałów iluzjonistycznych na światowym YouTubie – śledzi go niemal 800 tysięcy osób. Na kanale „Magic of Y” dzieli się sztuką profesjonalnej iluzji oczarowując zarówno przypadkowych przechodniów jak i polskie oraz światowe gwiazdy. Jego umiejętności docenili już m.in. Joanna Krupa, Filip Chajzer, Doda czy Robert Lewandowski.