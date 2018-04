Na Instagramie tancerki pojawiło się jej zdjęcie z partnerem. Oboje ubrani w wieczorowe kreacje z dumą prezentują rękę Agnieszki, na której lśni pierścionek zaręczynowy.

Zdobył i rozkochał. Postawił mój świat do góry nogami i dał poczucie bezpieczeństwa. Każdy chwila w jego towarzystwie to szczęście. A wszystkie wspólne plany to nasze osobiste skarby... - napisała Kaczorowska pod zdjęciem

Serdecznie gratulujemy.