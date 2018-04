W rozmowie z Plejadą, Moniką Zamachowska stwierdziła, że Joanna Racewicz z pewnością znajdzie pracę u konkurencji, jeśli tylko odrobinę się postara:

To trzeba chodzić i popukać w różne drzwi, ale Joasia to umie, więc mam nadzieję, że to zrobi.

Zamachowska wierzy jednak, że koleżanka jeszcze powróci do Telewizji Polskiej:

Ona ma newsowy umysł. To jest pewne. Chcę ją zobaczyć w "Panoramie" w najbliższym czasie i wierzę, że to się stanie

Po tym, w jakiej atmosferze Joanna Racewicz rozstała się z TVP, przypuszczamy, iż nie podziela entuzjazmu koleżanki względem swojego powrotu do telewizji publicznej. Przypomnijmy bowiem, że choć ostateczną decyzję o rozstaniu podjęła Racewicz, to prawdopodobnie uprzedziła w ten sposób kroki swoich przełożonych, którzy wcześniej zawiesili ją w obowiązkach prezenterki "Pytania na śniadanie" za rzekome wykorzystywanie marki programu do reklamowania producenta diety. Produkcja śniadaniowego programu zarzuciła przy tym prezenterce postępowanie niezgodne z etyką dziennikarską.