Zofia Zborowska swój wpis zaczęło od słów uznania za staż, jaki mają jej rodzice:

Wczoraj moi Rodzice obchodzili 42 (bolesną jak to mówi co roku mój tata 😂) rocznice ślubu. A wcześniej byli ze sobą jeszcze 7 lat!!! Czyli nieoficjalnie są razem 49 lat!!!!! W głowie mi się to nie mieści.

Dalej córka aktorskiej pary zdradziła kilka małżeńskich sekretów swoich rodziców:

To jest coś tak cholernie pięknego, że mimo tego, że się tak niewiarygodnie różnią od siebie to dali radę! I ciagle dają!:) mama ranny ptaszek zasypia przed tv o 19 a wstaje o 4.30 w pełni wypoczęta, ojciec nocna sowa o 23 najchętniej omówiłby z mamą całą rundę golfa, którą zagrał tego dnia z kumplami. Dołek po dołku, powoli i dokldnie - matka i tak nic nie kuma 🤷🏼‍♀️😂❤️.

Zosia podziękowała także mamie i tacie za to, jak ją wychowali:

Wiem, że nie zawsze było łatwo, ba, pamietam awantury w domu jak byłyśmy z @hannaneves małe, ale czy ktoś z Was był wychowany tylko w aurze spokoju, motylków i tęczy?;) Byliście i jesteście najlepszymi rodzicami na świecie, połączenie pełnego zaufania Taty i turbo nadopiekuńczości Mamy myśle ze dało finalnie fajny efekt i żyje się zarówno mi jak i Hani całkiem spoko. Jestem Wam niewiarygodnie wdzięczna za to, że przeszliście wszystkie kryzysy i jesteście razem, bo wiem ze robiliście to głownie dla nas. Daliście mi wzór, który mam nadzieje kiedyś doścignę i sama spojrzę mojemu staremu dziadowi w oczy, uśmiechnę się w sercu i puszczę w niebo oko...do Was:) Obstawiam, ze bede miała wtedy ok 90 lat 😂 ale spoko, dam radę!

Kocham Was bardzo i trzymam kciuki za kolejne 8 lat bo wtedy z hukiem będziemy obchodzić Złote Gody a prezydent Warszawy (mam nadzieje tato ze nie będzie to ktoś z Pisu 😂) wręczy Wam medal wytrwania i miłości!

