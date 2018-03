Edyta Górniak w tym roku skończy 46 lat. I choć w świecie show biznesu są przykłady kobiet, które nawet w późniejszym wieku decydowały się na ciąże, piosenkarka obawia się takiego kroku:

Tak, bardzo chciałabym być mamą po raz drugi. "The Voice Kids" jeszcze bardziej obudził mój instynkt macierzyński. To jest bardzo głęboki temat dla mnie. Dzisiaj niby się przesunął próg biologiczny dla kobiet i jest wiele przykładów - chociażby Janet Jackson, która w wieku 50 lat urodziła dziecko. Ale znam też dużo historii kobiet, które przez lata się zmagały. Nie wiem, czy biologicznie mój organizm by mi na to pozwolił. Gdybym jeszcze miała urodzić dziecko, to jest to proces złożonych, różnych wydarzeń, które raczej nie mają szansy się wydarzyć. Choć życie potrafi zaskakiwać - powiedziała diva w "Pytaniu na śniadanie"

Dopytana o to, czy byłaby skłonna adoptować dziecko, odparła:

Tak, biorę to pod uwagę. Od zawsze myślałam, że w razie czego będę adoptować

Czy to oznacza, że Allan niebawem doczeka się rodzeństwa?