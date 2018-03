W mediach wciąż toczone są dyskusje na temat tego, czy antysemityzm wciąż jest zakorzeniony w polskiej mentalności. Karolina Korwin Piotrowska uważa, że problem wciąż istnieje, o czym zdarza jej się przekonywać na własnej skórze:

Ciekawa jestem tego dnia. Jako ktoś, kto nieustannie, choć nie jest pochodzenia Żydowskiego, słyszy o tym, że powinno sie dla takich jak ja "lewackich, brudnych, zakłamanych Zydówek otworzyć piece Auschwitz", jestem ciekawa, jakie słowa dzisiaj w przestrzeni publicznej padną. W tym dniu wielkiej hańby. Coś wiem o antysemityzmie Polaków. Wielokrotnie jako dziecko zmywałam z płaszcza narysowaną kredą na plecach Gwiazdę Dawida. Znam doskonale to uczucie. Strachu. Wykluczenia. Niezrozumienia. Dlatego nigdy nie pojmę rasizmu, antysemityzmu, wykluczenia. Nigdy. To będzie ważny dzień. Szczególnie w kontekście tego, co dzieje się od kilku tygodni.