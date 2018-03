Swój urodzinowy post Kamil Durczok okrasił zdjęciem apetycznego tortu. Jego słowa nie były już jednak tak słodkie, choć od rzeczy miłych się zaczęło:

To był szczególny dzień. Pół wieku to już poważny powód do przemyśleń. Mam kilka powodów do dumy. Syn, Julka, Prawdziwi Przyjaciele. Świat. Ludzie których spotkałem, historia dziejąca się na moich oczach. Zawód, który sobie wymarzyłem i wywalczyłem.

W drugiej części dziennikarz rozlicza się z wrogami:

Grupka sku**ieli którzy chcieli mnie złamać, nie wiedząc, że to niemożliwe. A przede wszystkim poczucie, że już nic nie muszę. Wiem z kim nie warto się zadawać. Wiem, kto jest szują. Wiem, czyja opinia kompletnie mnie nie obchodzi. I wiem, jak smakują i sukces, i porażka.. To się chyba nazywa wolność... Mój wielki życiowy sukces polega też na tym, że mam Was. Dziękuję za każde dobre słowo.