Coś nie tak jest z nami. Z naszymi mediami, z kobietami, z mężczyznami. Rozumiem, że lansuje się teraz w portalach, w kolorowych gazetkach do czytania w kiblu, w telewizjach przeróżnych, wygładzone pustaki, o spojrzeniu nieskażonym żadną myślą, refleksją i historią, które wyglądają jak klony z filmów science fiction klasy Z - zaczyna oburzona Korwin Piotrowska

Dziennikarka zauważa, że niestety nie jest to trend ostatnich czasów, wręcz przeciwnie, coś jej zdaniem zaczyna się w tym temacie zmieniać:

Chcę bardzo wierzyć, że to chwilowe, ale pamietam czasy, kiedy w jednej z redakcji modnego pisma, w którym pracowałam, mająca wówczas 30 lat Ostaszewska, była "za stara" na okładkę. Czasy się zmieniają, Ostaszewska już na szczęście za stara na okładki nie jest. Coś się może zmienia.

Powodem do takich rozważań Karoliny jest reakcja, jaką wywołały zdjęcia zdobywczyni Oskara za najlepszą rolę kobiecą, Frances McDormand. Znana z wyjątkowej niechęci do zabiegów ingerujących w jej wygląd aktorka przez jednych była wychwalana za dystans do siebie i naturalny wygląd, przez innych zaś ostro krytykowana za wiek, brak urody czy strój. Z tymi negatywnymi komentarzami Korwin Piotrowska rozprawia się na swoim Facebooku:

Pod postem z Frances McDormand na Oskarach wczoraj, po powrocie ze zdjęć, zobaczyłam sporo komentarzy, głównie od kobiet, w stylu, że jest stara, że się marszczy, że ubrała się w kanapę. Czytam to i rzygać mi sie chce, bo juz nie chce mi sie płakać czy litować nad kimś, kto jest po prostu podręcznikowym kretynem. Nie chcę tu takich ludzi, zanim was więc hurtowo poblokuję, powiem tyle- życzę wam z całego serca, byście kiedyś, kiedy zrobicie coś fajnego, bez względu na wiek i pozycję zawodową, kiedy będziecie się cieszyć, życzę z całego serca, byście wtedy usłyszeli, że to beznadziejne, że wam sie ręce marszczą, że macie brzydką twarz, ubraliscie się w kanapę a naszyjnik podkresla wiek waszej skóry. Karma wraca. oby do was wróciła ze zdwojoną siłą. Też umrzecie. Trudno w to uwierzyć, kiedy jak wy, ktoś urodził się mentalnie stary, ale tak będzie. Peace.

Dziennikarka jak zwykle nie przebiera w słowach, ale trudno odmówić jej racji. Co sądzicie o jej wypowiedzi?