Krupa nie może uwierzyć, że prezes spółdzielni nie pozwala na dokarmianie kotów zimą. Na swoim profilu na Facebooku opublikowała zdjęcie mężczyzny z takim opisem:

Nie mogę nawet na tego pana mówić człowiek! Kochani musimy się zjednoczyć i pomagać zwierzątkom! To co dzieje się w Tarnowie woła o pomstę do nieba! Prezes Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wprowadził zakaz dokarmiania kotków pod blokami i zlikwidował budki, w których mogły się biedulki ogrzać.

Pan Zbigniew Sipiora twierdzi, ze zwierzęta musza radzić sobie same, CO TO ZA ABSURD!! Chętnie bym zobaczyła jak Pan Zbigniew będzie się czuł jak będzie cała zimne przebywał na mrozie bez jedzenia i dachu nad głowa... Może niech pokaże czy to takie proste...???

Modelka postanowiła rzucić prezesowi wyzwanie:

Jeśli Pan Zbigniew podejmie się wyzwania i wytrzyma dwa dni na mrozie, ja wpłacam 10 tys zł na fundacje, a jeśli nie uda mu się, to przywróci budki dla kotków i będzie pomagał im przetrwać zimę! #Zbigniewsipiora #bestia #tarnow