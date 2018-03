Kinga Rusin trafne wytypowała laureatów tegorocznych Oscarów:

Wszystkie moje oskarowe typy się sprawdziły chociaż w kilku przypadkach wolałabym się mylić. Tak czy inaczej gratulacje dla Doroty Kobielak (pomysłodawczyni i reżyserki Twojego Vincenta) - mierzyć się z największymi w swojej klasie to już zwycięstwo

We wcześniejszym wpisie Rusin podzieliła się swoimi oskarowymi typami:

Poniżej moje typy: najlepsza aktorka Frances McDormand (Trzy billboardy za Ebbing Missouri), najlepszy aktor: Gary Oldman (Czas Mroku), chociaż bardzo chciałabym żeby statuetkę w tej kategorii dostał Timothee Chalamet (Tamte Dni, Tamte Noce) i został najmłodszym laureatem Oskara w tej kategorii. Najlepszym reżyserem może zostać Guillermo del Toro (Kształt Wody) i zaliczyć w tym roku "dublet" odbierając również statuetkę za najlepszy film . Ale przede wszystkim mocno trzymam kciuki za "Twojego Vincenta" Doroty Kobieli i Hugh Welchmana! Jeszcze nigdy żaden polski film nie był nominowany w kategorii pełnometrażowy film animowany. Jeżeli wygra z amerykańskimi gigantami to będzie prawdziwa sensacja, ale cuda na Oskarach się zdarzają😊! Warto też zwrócić uwagę na nagrodę za najlepsze zdjęcia. Jeżeli wygra tu Hoyte van Hoytema za Dunkierkę to pogratulować będzie sobie mogła łódzka filmówka, która go wykształciła.

Dziennikarka zaprezentowała też kreację, w jakiej pojawiła się na oskarowej gali. Tym razem za jej strój odpowiadał duet Paprocki i Brzozowski.