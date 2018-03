Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz są rodzicami 10-letniej Kaliny. Twórca "Metra" ma także dwójkę dzieci z byłą żoną i jeśli wierzyć doniesieniom tabloidów, nie ma już ochoty na kolejną pociechę. Tymczasem jego ukochana Natasza marzy o tym, by ponownie zostać mamą:

Macierzyństwo trudno zaplanować, mam jednak nadzieję, że Kalinka będzie miała rodzeństwo - powiedziała w rozmowie z "Twoim Imperium"

Urbańska, która w sierpniu ubiegłego roku skończyła 40 lat podzieliła się refleksją na temat swojego życia:

Z tyłu głowy mam świadomość, że przekroczyłam magiczną czterdziestkę i coś powinno się zmienić w moim życiu. Z drugiej strony - zastanawiam się, co miałoby się zmienić, skoro jest ono piękne i naprawdę ciekawe. Mam fantastycznego męża i piękną córkę, która jest jednocześnie łobuzem i kochaną dziewczynką. To moje największe szczęście. Mam też pracę, która daje mi satysfakcję. Na ten stan umysłu pracowałam przez wiele lat. Poza tym jestem kobieta dojrzałą, świadomą swoich atutów i możliwości. Rośnie we mnie poczucie własnej wartości. Z wiekiem nabrałam dystansu do wielu spraw. Myślę więc, że czterdziestka to piękny wiek i jeszcze dużo fajnych chwil przede mną. Każdego dnia realizuję swoje plany, wiem, co chcę jeszcze zrobić. Czuję, że jeszcze dużo dobrego się zdarzy.

Czy Janusz Józefowicz spełni marzenie żony o kolejnym dziecku?