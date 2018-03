Oświeciński pokonał Popka w walce i nie ma o nim dobrego zdania zarówno jako o zawodniku, jak i człowieku. Goszcząc w programie Kuby Wojewódzkiego, gwiazdor filmów Patryka Vegi przywołał filmik, w którym Popek częstuje nieświadomą niczego osobę hamburgerem do którego dodał kawałki swojej skóry:

Uważam, że Popek nie jest dobrym człowiekiem. Myślę, że on ma dwie osobowości: taka jaką chciałby mieć i taką jaką ma. I ta, którą ma, jest zla. Nawet jeśli pomaga komuś i chce być mily, ja wiem, że w głębi jest zlym człowiekiem. Pamiętasz historię z faceburgerem? Co trzeba miec z głowie, żeby dać komuś coś takiego do zjedzenia? Nawet rozmawialem o tym z panią psycholog, bo ja sobie nie wyobrażam, skąd może wziąć się taki pomysł u człowieka… I jeszcze to nagrywać i patrzeć, jak ktoś to je.

Tomasz Oświeciński dodał także, że jego zdaniem przerażający wygląd Popka to tylko kamuflaż:

Ja często obserwowałem jego reakcje i wiem, że on jest twardzielem tylko na pokaz, Te wszystkie tatuaże i oszpecenie mają pokazać, że jest groźnym człowiekiem i na takiego się kreuje, a w głębi duszy jest dziesięcioletnią dziewczynką, która się wszystkiego boi.