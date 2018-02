W rozmowie z "Faktem" Górniak przyznała, że będąc początkującą piosenkarką spotkała się z molestowaniem seksualnym

Niestety doświadczyłam molestowania od ludzi, którzy nadal funkcjonują w polskim show-biznesie. Dzięki Bogu potrafiłam się ochronić i do niczego poważniejszego nie doszło. Co prawda czasem musiałam uciekać po ciemnych ulicach w mieście, którego nie znałam. Jest to bardzo upokarzające.

Gwiazda dodała, że dzięki własnej przezorności udało jej się uniknąć prawdopodobnego molestowania ze strony Prince'a:

Mogłam być ofiarą Prince'a, który miał mi zrobić singiel. Zaprosił mnie do studia pod warunkiem, że nikt inny tam ze mną nie przyjdzie. Wydało mi się to bardzo dziwne, więc dałam mu kosza. On był zawsze bardzo sensualny i seksualny, używał erotycznych podtekstów, więc jako 22-letnia dziewczyna po prostu się go bałam