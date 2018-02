Dorota Wellman uważa, że kobiety powinny mieć prawo wyboru i możliwość dokonania aborcji, jej zdaniem jednak, podchodzenie do tego tematu w taki sposób, w jaki zrobiły to "Wysokie Obcasy" jest niestosowne:

Myślę, że to była prowokacja. Prowokacja do dyskusji. A my przecież wszyscy dobrze wiemy, że aborcja jest najgorszym wyjściem dla kobiety i właściwie powinniśmy zacząć dużo, dużo wcześniej czyli myśleć, planować rodzinę, wiedzieć- jeśli idziemy z kimś do łóżka, że to ma jednak poważne konsekwencje Powinniśmy się też zabezpieczać, być świadomym, wiedzieć, że istnieje antykoncepcja. Aborcja jest najgorszym wyjściem i nieszczęściem jakie może nas spotkać. Chociaż ja mam poglądy liberalne, jestem otwarta to uważam, że tym nie ma się co chwalić i uważam, że to jest tragedia wielu kobiet. Podziemie aborcyjne zabija także wiele kobiet, o czym nie mówimy głośno. Cieszyć się z tego powodu i mówić, że to jest ok, jest niestety absolutnym strzałem w kolano - powiedziała dziennikarka w rozmowie z jastrzabpost.pl

Okładka "Wysokich Obcasów" i hasło "aborcja jest ok" wywołało prawdziwą burzę w mediach. Swoje oburzenie publikacją wyraziły między innymi Karolina Korwin Piotrowska, Hanna Lis, Olga Frycz i Maja Bohosiewicz.

Po stronie magazynu stanęła zaś Manuela Gretkowska