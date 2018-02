Nie było polskich obozów śmierci. Musimy to tłumaczyć ludziom. W 1968 r. nie było w ogóle Polski. Był reżim komunistyczny, który tak naprawdę paskudnie traktował Żydów. To wszystko to karygodny i błędny atak na dobre imię Polski - powiedział Mateusz Morawiecki wywołując swoimi słowami spore poruszenie.

Wiktor Zborowski na swoim profilu na Facebooku tak skomentował wypowiedź premiera:

W sierpniu 1968 roku grałem na koszykarskich mistrzostwach Europy juniorów w Vigo. Reprezentowałem państwo, którego nie było. M. in. graliśmy z reprezentacją Izraela, który wtedy był. A nas nie było? To z kim Izrael grał? Ech panie Morawiecki junior, wstydu trochę byśmy poprosili.

W krytycznym tonie o wypowiedziach premiera Morawieckiego wypowiedzieli się także między innymi pisarz Szczepan Twardoch i dziennikarka Karolina Korwin Piotrowska.