Państwo Majdanowie przebywają obecnie na rodzinnych wakacjach w Singapurze. Gwiazda TVN jak zwykle relacjonuje wyjazd na swoim Instagramie, a wśród fotek z plaży i znad hotelowego basenu, wrzuciła zdjęcie z wizyty w Universal Studio. Uwagę fanów przykuły jednak nie filmowe atrakcje, a stylizacja gwiazdy. Na szyi Małgorzaty Rozenek widać bowiem naszyjnik do złudzenia przypominający różaniec.

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan / Instagram / Picasa

I co będzie dalej? może katafalk albo ambona w salonie, bo taka moda. Albo szaty liturgiczne do zdjęć przy obiedzie. Bo niby czemu by nie? Są pewne granice, których się nie przekracza. Po prostu - napisała jedna z oburzonych internautek

Sama Rozenek odpowiedziała tylko na jeden komentarz. Osobie, która pod zdjęciem napisała: Wiesza sobie Pani różaniec na szyi, a jest reprezentantką rogatego! celebrytka odpisała: Dobrze się czujesz? Nie wypowiadaj się proszę na mój temat

Trzeba przyznać, że perfekcyjna pani domu ma wyjątkowy talent do wzbudzania sensacji i wizerunkowych wpadek.