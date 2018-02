Słowa obecnego premiera o żydowskich zbrodniarzach podczas II wojny światowej wywołały prawdziwą burzę nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Wypowiedź Mateusza Morawickiego skomentowała także Karolina Korwin Piotrowska. Dziennikarka nie kryjąca wcześniej swojej niechęci do Beaty Szydło zauważa, że pani premier nie zdarzały się takie wpadki, które stawiały Polskę w opozycji niemal do całego świata:

Zaczynacie tęsknić? Bo ja powoli, ale tak. Ona przynajmniej nie znała angielskiego, wiedziała, mniej więcej, co mówi i do kogo i nie wymądrzała się jak jakiś niedoinwestowany intelektualnie i emocjonalnie kujon. Coś mi mówi, że gdyby ona była, nie byłoby tej afery, która jest teraz, a która stawia nas w obliczu wojny z całym światem, a wszystko na zasadzie cytatu:" Co by tu jeszcze spieprzyć" - napisała na swoim profilu na Facebooku

