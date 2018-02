Są mężczyźni, którzy wolą, by ich żony zamiast karierą, zajmowały się domem i rodziną. Nie należy do nich Piotr Kraśko, który z całych sił trzyma kciuki za swoją ukochaną "Malinę" i kibicuje jej w planach podboju show biznesu:

Jestem podekscytowany udziałem żony w "Agencie". To piękna kobieta, świetna matka, kochająca żona, wspaniała bizneswoman. Będzie o niej głośno. Czas by doceniono Malinę, bo ona na to zasługuje jak nikt inny. Trzymam za nią kciuki i wierzę, że sobie świetnie poradzi. Wierzę też, że podbije show biznes jeśli tylko będzie chciała - powiedział w rozmowie z "Faktem"

Dziennikarz swojej radości z udziału żony w "Agencie" nie krył także podczas konferencji ramówkowej stacji TVN. Na swoim profilu na Instagramie zamieścił wówczas wspólne zdjęcie z podpisem:

Najbardziej wyjątkowa ramówka w życiu😊 prawdziwa dobra zmiana - razem z piękną żoną

Piotr Kraśko, Karolina Ferenstein-Kraśko / Instagram

Zmagania Karoliny Ferenstein-Kraśko w "Agencie" zobaczymy już wiosną. Czy żona popularnego dziennikarza ma zadatki na celebrytkę?