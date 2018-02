Odkąd Sławomir Zapała wystąpił w Zakopanem na imprezie sylwestrowej TVP2, jego i tak już ogromna popularność jeszcze wzrosła. W tym roku artysta może liczyć nawet na 300 koncertów, a za każdy z nich inkasuje średnio 28 tys. zł - donosi „Super Express”.

Dotychczasowy król disco polo, Zenek Martyniuk, przewiduje natomiast ok. 250 koncertów w sezonie 2018. Za każdy z nich dostanie ok. 25 tys. złotych, co daje 6,25 mln zł.

Oczywiście koncerty to niejedyny zarobek muzyków. Są jeszcze teledyski i płatne odtworzenia. Tylko za „Miłość w Zakopanem”, do której klip w samym tylko serwisie YouTube doczekał się już blisko 100 mln odsłon, gwiazdor rock polo - jak sam określa swoją muzykę - zarobił ponad 2 mln zł.