- Dostrzegam dobro w każdym. Dostrzegłam coś dobrego w Hitlerze - wyznała Erykah Badu. Kiedy dziennikarz David Marchese poprosił, aby rozwinęła tę myśl, wytłumaczyła, że Hltler był wspaniałym malarzem, a poza tym miał trudne dzieciństwo.

- Miał okropne dzieciństwo - zauważyła piosenkarka. - Kiedy patrzę na moją córkę Mars i wyobrażam sobie ją w innym domu, gdzie byłaby źle traktowana, to nie mam pojęcia, co by z niej wyrosło. Dostrzegam takie rzeczy. Pewnie dlatego, że jestem spod znaku Ryb.

Gwiazda jeszcze bardziej przychylnie odniosła się do komika Billa Cosby'ego, oskarżonego o molestowanie. - Uwielbiam Billa Cosby’ego, uwielbiam to, co zrobił dla świata - oznajmiła. - Dlaczego mam być na niego zła z tego powodu, że jest chory? Pragnę, aby chorzy ludzie czuli się lepiej.

Erykah Badu zadebiutowała w 1997 roku płytą „Baduizm”, która przyniosła jej dwie nagrody Grammy. Trzecią statuetkę otrzymała dwa lata później za wielki przebój „You Got Me” nagrany wraz z grupą The Roots.