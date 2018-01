Niedługo przed świętami Bożego Narodzenia duet znany m.in. z coverów słynnych przebojów wypuścił oryginalną piosenkę „Pokochaj nas w święta”, nawołującą do tolerancji. Jakuba i Dawida nie ominęła z tego tytułu fala hejtu w sieci, ale to nie wszystko, bowiem parę dni po premierze teledysku Jakub stracił pracę w TVP, gdzie przez 9 lat zajmował się promocją filmów i seriali - donosi portal queer.pl.

- Gdy w listopadzie nowi dyrektorzy nie byli jeszcze świadomi naszej działalności i oceniali Kuby umiejętności i dokonania - dostał obietnicę dalszej współpracy. Wszystko zmieniło się, gdy opublikowaliśmy naszą piosenkę. Z dnia na dzień odebrano mu wszystkie dyżury i mailem podziękowano za dalszą pracę bez podawania przyczyny. Zbieżność dat, jak i uzyskane przez nas informacje pozwalają nam sądzić - na granicy pewności - że decyzja ta była podyktowana orientacją seksualną Jakuba - napisał duet na Facebooku.

- Wszystko stało się w Mikołajki – piękny prezent od pracodawcy, prawda? Ze względu na to, że Jakub do końca chciał zachować się lojalnie i dać szansę TVP na pozasądowe rozwiązanie sporu nie mogliśmy poinformować Was o tym wcześniej. Na początku stycznia Jakub przesłał do TVP pismo. Pozostało ono bez odpowiedzi. Z tego względu nie mamy wyjścia i jesteśmy zmuszeni podjąć kolejne działania prawne mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Pomoc prawną zaoferowała nam Kampania Przeciw Homofobii, której ogromnie dziękujemy - czytamy dalej w poście.

Z komentarzy yotuberów na portalu społecznościowym można wnioskować, że nie zamierzają zostawić sprawy bez odpowiedniej reakcji. Sytuacją zainteresowała się także Kampania Przeciw Homofobii. Prawnik organizacji oświadczył, że „ujawnione dotychczas okoliczności przemawiają za przyjęciem, że to homoseksualna orientacja Jakuba była powodem, dla którego TVP nie zdecydowała się na kontynuowanie z nim współpracy”.

O Kubie i Dawidzie świat usłyszał dzięki ich klipowi do piosenki Roxette, który zyskał rozgłos w całej Europie i spotkał się z entuzjastyczną reakcją samego legendarnego zespołu. W czerwcu youtuberzy wzięli ślub na Maderze.