- Nie chcę mówić o „Koronie królów”. Wiem, że serial się podoba, ale ja o nim nie mówię jako o hicie, bo go nie oglądam. Ocenię go, jak się zdecyduję go kiedyś obejrzeć. On wzbudza na razie wiele emocji i nie jest to komfortowe - wyznaje w rozmowie z „Faktem” Halina Łabonarska.

- Wolę być w ukryciu i nie dzielić się swoimi opiniami na podstawie zaobserwowania czegoś na planie, by nikogo nie urazić. Zawsze może być też tak, że moje obserwacje będą miały się nijak do tego, co widać na ekranie - dodaje 71-letnia aktorka.

„Korona królów” otrzymała niedawno dofinansowanie od prezesa TVP Jacka Kurskiego. W związku z tym wielu fanów ma nadzieję, że telenowela będzie realizowana z większym rozmachem niż dotąd.