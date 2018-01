Blogerka modowa przez kilka lat nosiła aparat ortodontyczny, ale teraz poszła krok dalej i przeszła skomplikowany zabieg. Po wszystkim gwiazda podzieliła się na Instagramie zdjęciami ze szpitalnego łóżka i podziękowała fanom za wsparcie.

- W środę przeszłam operację na progenię, czyli genetyczną wadę zgryzu, która uniemożliwiła mi gryźć pokarm, ścierały mi się zęby i stawy, a z uśmiechem wcale mi nie było do twarzy! Skrócono mi żuchwę, ustawiono prosto zgryz, no i teraz czeka mnie 12 tygodni płynnej diety. Nie wiem, jak będę się czuć, ale możliwe, że przez najbliższe tygodnie będę tutaj trochę mniej aktywna, co, mam nadzieję, mi wybaczycie. Czasami trzeba postawić siebie i zdrowie na pierwszym miejsca - napisała Jessica Mercedes obok zdjęcia.

Szafiarkę w szpitalu odwiedzili przyjaciele, w tym aktorka Julia Wieniawa: