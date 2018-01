- Tak, to prawda, Mateusz ożenił się z Pauliną. Są bardzo szczęśliwi, kochają się. Ślub i wesele były bardzo skromne, tylko dla najbliżej rodziny. Wszyscy doskonale się bawiliśmy. Bardzo dużo osób przyszło na sam ślub - zdradza „Super Expressowi” Joanna Damięcka, matka aktora. - Udało im się to zachować w tajemnicy, co bardzo mnie cieszy. Oni są bardzo szczęśliwi, ja też jestem szczęśliwa, w końcu już niedługo zostanę babcią - dodaje.

Świeżo upieczona żona aktora jest bowiem w zaawansowanej ciąży, tak że Mateusz Damięcki niebawem po raz pierwszy zostanie ojcem.

To już drugi ślub gwiazdora. Przed ośmioma laty Damięcki poślubił Patrycję Krogulską, ale już osiem miesięcy później para wzięła rozwód cywilny. Aktor przez długi czas starał się także o unieważnienie ślubu kościelnego, jednak go nie dostał.

- Ślub kościelny to dla Mateusza bardzo ważna kwestia. Chciał przysięgać przed ołtarzem Paulinie i jest mocno zmartwiony decyzją odmowną. Z pewnością będzie się jeszcze odwoływał - mówi tabloidowi przyjaciel aktora.