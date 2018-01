- Po rozwodzie Andrzej i Beata widywali się sporadycznie., w zasadzie tylko na próbach przed koncertami z okazji 40-lecia Bajmu. Ale z czasem zaczęli spotykać się także po pracy. Andrzej stał się też częstym gościem w domu Beaty - wyznaje informatorka „Faktu”.

Podobno Kozidrak zaprosiła Pietrasa na święta.

- Spędzili razem Boże Narodzenie. Andrzej bardzo się zmienił i rozpieszcza ją prezentami. Beata jest uradowana tą przemianą. Nie zdziwię się, jak oni w końcu wrócą do siebie, bo do tego to ewidentnie prowadzi - dodaje znajoma pary w rozmowie z tabloidem.