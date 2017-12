- Udział w spektaklu "Dwie połówki pomarańczy" jest dla mnie zarazem ogromnym wyzwaniem, jak i powodem do radości! Po raz pierwszy będę grała w polskiej sztuce teatralnej i cieszę się, że jest to komedia, format, w którym czuję się najswobodniej! W końcu będę mogła zaprosić całą swoją rodzinę i przyjaciół w Polsce do teatru - wyznaje Iza Miko.

Spektakl wyreżyserowany przez Marię Ciunelis został w tym roku odświeżony i do obsady, oprócz Miko, dołączyli także Aneta Zając, Olga Borys, Urszula Dębska oraz Jacek Rozenek.

Akcja sztuki rozpoczyna się w momencie, kiedy do jedynego hotelu w mieście trafia świeża wdowa – Karolina, wezwana by zidentyfikować zmarłego męża – Adama, który wcześniej zginął w tajemniczych okolicznościach. W hotelu czeka na nią psycholożka policyjna Joanna, a także wiele innych niespodzianek, związanych nie tylko z jej mężem, ale i trwającym w hotelu weselem. Sytuację dodatkowo komplikuje pojawienie się młodej, bardzo atrakcyjnej dziewczyny, amerykańskiej modelki polskiego pochodzenia – Alex, podającej się za córkę zmarłego. Właśnie w rolę tej ostatniej bohaterki wcieli się Iza Miko.

Spektakl z udziałem Izy Miko zostanie wystawiony na deskach Teatru Capitol w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, 26 grudnia, oraz 4 stycznia.

Kolejne terminy przedstawień z udziałem aktorki poznamy już niebawem. Szczegółowe informacje na stronie teatrcapitol.pl.