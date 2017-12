Nie da się ukryć, że największe triumfy Blue Café święciło kilkanaście lat temu, nagrywając takie hity jak m.in. „You May Be In Love” czy „Do nieba, do piekła”, zdobywając liczne wyróżnienia i reprezentując Polskę na Eurowizji. Jednak gdy między liderem zespołu Pawłem Rurakiem-Sokalem a Tatianą Okupnik doszło do konfliktu, wokalistkę zastąpiła młodsza Dominika Gawęda.

Od tamtej pory grupa nie wylansowała już przeboju na miarę tych z Okupnik. Ponoć do dziś na koncertach publiczność domaga się głównie starych hitów. Nie ma więc co dziwić, że Gawęda nie pała sympatią do eksgwiazdy zespołu.

W przyszłym roku Blue Café będzie obchodzić 20-lecie istnienia. Rurak-Sokal chciał podobno zaprosić Okupnik na wspólną trasę koncertową, jednak według informacji tabloidu miało to się skończyć awanturą.

- Dominika wpadła w szał. Kategorycznie zabroniła zapraszania Tatiany. Nie chce stać w cieniu byłej wokalistki, do której należą największe hity zespołu. Sytuacja w grupie jest bardzo napięta, a Dominika nie ma zamiaru ustąpić - mówi „Super Expressowi” osoba z zespołu.

Tatiana Okupnik w ubiegłym roku została mamą. Czasowo wycofała się z polskiego show-biznesu i zamieszkała z rodziną w USA. W 2018 roku planuje jednak powrót na scenę.