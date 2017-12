Paulina i Krzysztof pozornie stanowili najbardziej niedobraną parę w programie TVN. Na początku mało kto dawał im szanse, dlatego ich decyzja o pozostaniu w aranżowanym małżeństwie stanowiła dla wielu spore zaskoczenie. Parze udało się jednak przetrwać i od marca są razem - donosi plotek.pl.

- Poznajemy się każdego dnia. Zawsze staramy się zająć sobie czas po pracy, przed pracą. Dzwonimy do siebie w ciągu dnia. Co dzień przypominamy sobie o swoich charakterach - mówił Krzysztof w „Dzień dobry TVN”.

Związek Pauliny i Krzysztofa w „Ślubie od pierwszego wejrzenia” od początku był burzliwy. Doszło nawet do tego, że kobieta wyrzuciła męża z domu. Paulina początkowo wyraźnie nie była zadowolona z wyboru partnera i nie ukrywała, że irytuje ją błaznowanie Krzysztofa. Jemu jednak szybko zaczęło zależeć na żonie i włożył sporo wysiłku w to, by ją do siebie przekonać.

- Krzyś rzeczywiście jest ekspresyjny, ale ja go najbardziej lubię takiego domowego - wyznała Paulina w „DDTVN”.

- Zawalczyliśmy o siebie nawzajem. Były mniejsze i większe schody do tego wszystkiego, ale warto było - podsumował Krzysztof.