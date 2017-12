Nie, cała „chryja” została wyreżyserowana na potrzeby spotu reklamującego akcję Szlachetnej Paczki. Film z Małgorzatą Rozenek i Radosławem Majdanem ma uzmysławiać, że wszystko, co dobre, kosztuje - łącznie z dobrą pomocą.

W spocie występują również pisarka Katarzyna Bonda, mistrzyni Europy w drifcie Karolina Pilarczyk, finalista programu „MasterChef” Matteo Brunetti, organizatorzy Runmageddonu oraz popularni youtuberzy, jak Cyber Marian, iluzjonista Y i Wojtek Szumański.

- Długo zastanawialiśmy się, jak Wam o tym powiedzieć… O tym, że chcielibyśmy Was prosić nie tylko o przygotowywanie paczek, ale też o… wpłatę na PACZKĘ. Słuchamy Was od ponad 16 lat. I wiecie, co się okazało? Wielu z Was postrzega PACZKĘ jako usługę pomocy najwyższej jakości, a nawet luksusową – zarówno dla Darczyńców, jak i Potrzebujących. Bo kiedy chcesz pomóc z nami, masz to niemal „na gotowe”. Abyśmy mogli nadal działać w taki sposób, potrzebujemy Waszych wpłat na PACZKĘ. Mądrej pomocy nie da się tworzyć za darmo. Bo każda złotówka przekazana na PACZKĘ to aż 10 zł realnej pomocy, którą generujemy na rzecz naszych beneficjentów. A wartość pracy każdego wolontariusza zaangażowanego w projekt to przeszło 10 tysięcy złotych - piszą organizatorzy akcji w mediach społecznościowych.