- Na początku ludzie we mnie nie wierzyli, ale mam do tego dystans. Wszystko, za co się biorę, wynika z wewnętrznych potrzeb. Jestem dumna, że marka moich ubrań znalazła aprobatę wśród wielu kobiet i cieszy się coraz większym powodzeniem - wyznaje Natasza Urbańska w rozmowie z „Super Expressem”.

Gwiazda zapewnia przy tym, że choć fajnie być panią prezes, to nigdy nie zamierza rezygnować ze sceny.