Powód? Rodzina Anny Przybylskiej nie zaakceptowała scenariusza filmu „Gwiazda” autorstwa Radosława Piwowarskiego.

Piwowarski uważany jest za ojca sukcesu Przybylskiej. To on obsadził ją w kultowym serialu „Złotopolscy” i to on niedługo po śmierci aktorki zadeklarował, że chce nakręcić o niej film.

Wszystko było na dobrej drodze - chętny producent, zgoda rodziny - ale sytuacja właśnie uległa zmianie.

- Nie będziemy robić filmu o Ani. Rodzina i agentka aktorki storpedowały scenariusz. Jarek Bieniuk nie ma z tym nic wspólnego. Od prawnika reprezentującego rodzinę i agentkę wpłynęło oświadczenie, w którym wycofali zgodę na przygotowywanie filmu na podstawie scenariusza zaakceptowanego przez producenta, który napisał Radosław Piwowarski - zdradza „Super Expressowi” osoba z produkcji.

- Czy ktoś inny pisze scenariusz, nie wykluczamy, ale nie wiemy - dodaje źródło tabloidu.

Film „Gwiazda” miał wejść na ekrany kin w 2018 roku.