Z krótkiego oświadczenia, które w formie materiału wideo zamieścił pudelek.pl, dowiadujemy się, że poszkodowany „najbardziej zadowolony jest z tego, że będzie mógł powrócić do swojego dawnego trybu życia i że przestaje żyć w poczuciu zagrożenia”.

Haidar oskarża również Dodę i jej współpracowników, że realizowali wobec niego „iście filmowy scenariusz”.

Przypominamy, że Dorota R. została zatrzymana w środę rano i przewieziona do warszawskiej prokuratury okręgowej. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński informował, że chodzi o sprawę przeciwko m.in. Emilowi S. i Jackowi M., „podejrzanym do nakłaniania innych, ustalonych w sprawie osób do zmuszania Emila H. do określonego zachowania poprzez groźby”.

Celebrytka usłyszała już zarzuty. Sąd zastosował wobec niej dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Podejrzanej grozi do pięciu lat więzienia.