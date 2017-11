Szefowa MEN była pytana w RMF FM o akcję edukacyjną #sexedpl, która ma na celu przekazywanie wiedzy na tematy związane z szeroko pojętą seksualnością człowieka. Kampania skierowana jest głównie do osób młodych i ich rodziców. W projekcie, który składa się z kilkunastu krótkich filmów wideo, bierze udział wielu celebrytów, m.in. Maciej Stuhr, Maffashion czy Robert Biedroń.

- Anję Rubik znam z telewizji - to piękna i słynna na całym świecie modelka - natomiast samej akcji niestety nie znam - oznajmiła Zalewska.

- Oczywiście edukacja seksualna, która patrzy na dziecko przede wszystkim holistycznie i widzi nie tylko jego fizyczność, ale mówi o jego kształceniu do życia w rodzinie, trwa w Polsce od 16 lat - stwierdziła szefowa MEN.

Zalewska zaprosiła Rubik do wizyty w ministerstwie. - Razem przeczytamy rozporządzenie i podstawy programowe do wychowania do życia w rodzinie i (...) z ekspertami będziemy mogli pokazać, w jaki sposób małe dziecko między innymi przygotowuje się do dorosłego życia, do znajomości jego cielesności - zadeklarowała.