- W czasach, w których wszyscy chcemy wymachiwać różnymi flagami i pokazywać, że jesteśmy z czegoś dumni (po angielsku: pride), organizując uliczne parady, to ja ogłaszam wszem i wobec, że jestem dumny z tego, że wierzę w Boga - powiedział Andrzej „Piasek” Piaseczny - i to właśnie te słowa rozpętały burzę.

- Piasku, nie wiem czy to efekty nadużyć alkoholu, o których opowiadałeś ostatnio w kolorowej prasie, czy skrajna ignorancja, ale chciałbym bardzo, żebyś jednak siedział cicho w swojej szafie i nie wychylał się z mądrościami pokroju tych, którymi ostatnio nas obdarowałeś. Długo już żyjesz na tym świecie, ale wciąż niewiele o nim wiesz. To może ci wytłumaczę, może zrozumiesz tym razem. Społeczność LGBT "wymachuje flagami" dlatego, że jest zbyt wiele takich ludzi jak Ty, którzy swoją postawą i wypowiedziami mówią jasno, że swojej orientacji należy się wstydzić. Machają nimi też do dzieciaków, które są codziennie z tego powodu szykanowane i to przez tych z Twoim Bogiem na ustach. Machają, żeby zobaczyły, że to jest okej. Że bycie sobą to nie powód do chowania się ze wstydu - napisał bloger i dziennikarz Piotr „Grabari” Grabarczyk.

- Ciebie niewiele to interesuje, bo Twoim największym zmartwieniem jest to, że gdybyś miał w końcu odwagę powiedzieć kim jesteś, nie tak jak X lat temu pozując w "Vivie!" z udawaną narzeczoną i jej dzieckiem, to istnieje ryzyko, że zarobiłbyś w rok nie milion, a np. pół. Za każdym razem, gdy widzę Cię w Glamie albo wyrywasz na Facebooku chłopaka, z którym akurat się umawiałem, mam wrażenie, że śmiejesz się całej społeczności w twarz. Po tym żenującym wywiadzie to wrażenie graniczy już z pewnością. Dlatego wybacz, ale nie zamierzam roztaczać nad Tobą parasola ochronnego i grać w Twoją grę. Ostatecznie to Ty musisz codziennie patrzeć w lustro, a od jakiegoś czasu to nie jest miły widok... - zakończył ostro dziennikarz.

Post Grabarczyka polubiło ponad tysiąc osób, w tym m.in. Doda.

- Mocne! Kolejny proszę post o święto...liwych żonach celebrytkach z gromadką dzieci, co puszczają się w każdym kącie show-biznesowych kuluarów - napisała gwiazda w komentarzu.

Grabarczyk zebrał jednak także głosy krytyki za „ujawnianie” cudzej orientacji seksualnej - podobnie krytykowany był kilka miesięcy temu Robert Biedroń za sugerowanie w programie „Skandaliści”, że Jarosław Kaczyński jest gejem.

- Najbardziej żenujący post! Jak można ingerować w czyjąś seksualność lub wyznanie!?! Ostatnim kur…em jest dla mnie outowanie czy wychodzenie za kogoś z szafy! Chodzi po klubach czy nie chodzi... Akurat Glam jest średnim przykładem, bo tam chodzi też wielu hetero, bo ich dziewczyny tam chodzą z kolegami gejami! - skomentował ktoś post dziennikarza.