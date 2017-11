Lil Peep naprawdę nazywał się Gustav Åhr. Przyszedł na świat 1 listopada 1996 roku w Nowym Jorku. Od 2015 roku zyskiwał coraz większą popularność na scenie emo-rapu, za sprawą takich przebojów jak „Benz Truck” czy „The Way I See Things”.

We wrześniu bieżącego roku raper wystąpił w stołecznym klubie Proxima, gdzie promował swój debiutancki album „Come Over When You're Sober, Pt. 1”.

Lil Peep nie ukrywał w wywiadach, że od lat cierpi na depresję.